Погода у Києві 30 квітня - очікується до +20 °С вдень

На Київщині прогріється до +20 °С — прогноз на завтра
У Києві та області у середу, 30 квітня, очікується хмарна погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься у межах +17...+20 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди на Київщині на 30 квітня
Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, але опадів не очікується. Вітер буде переважно північно-західного напрямку.
Температура повітря у середу становитиме:
- вночі +6...+11 °С;
- вдень +17...+20 °С;
- у Києві вночі +8...+10 °С, вдень — +18...+20 °С.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували потеплішання завтра в низці областей України.
За словами Наталки Діденко, протягом дня температура коливатиметься у межах +17...+22 °C.
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