Погода у Києві 30 квітня - очікується до +20 °С вдень

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області у середу, 30 квітня, очікується хмарна погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься у межах +17...+20 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, але опадів не очікується. Вітер буде переважно північно-західного напрямку.

Температура повітря у середу становитиме:

вночі +6...+11 °С;

вдень +17...+20 °С;

у Києві вночі +8...+10 °С, вдень — +18...+20 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики спрогнозували потеплішання завтра в низці областей України.

За словами Наталки Діденко, протягом дня температура коливатиметься у межах +17...+22 °C.