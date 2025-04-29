Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині прогріється до +20 °С — прогноз на завтра arrow

На Київщині прогріється до +20 °С — прогноз на завтра

29 квітня 2025 18:23
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Києві 30 квітня - очікується до +20 °С вдень
Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У Києві та області у середу, 30 квітня, очікується хмарна погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься у межах +17...+20 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на Київщині на 30 квітня

Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, але опадів не очікується. Вітер буде переважно північно-західного напрямку. 

Температура повітря у середу становитиме:

  • вночі +6...+11 °С;
  • вдень +17...+20 °С;
  • у Києві вночі +8...+10 °С, вдень — +18...+20 °С.
null
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики спрогнозували потеплішання завтра в низці областей України.

За словами Наталки Діденко, протягом дня температура коливатиметься у межах +17...+22 °C.

Київ Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама