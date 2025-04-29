Погода в Киеве 30 апреля - ожидается до +20 °С днем

На Киевщине прогреется до +20 °С — прогноз на завтра
В Киеве и области в среду, 30 апреля, ожидается облачная погода. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+20 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды на Киевщине на 30 апреля
Завтра синоптики прогнозируют переменную облачность, но осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно северо-западного направления.
Температура воздуха в среду составит:
- ночью +6...+11 °С;
- днем +17...+20 °С;
- в Киеве ночью +8...+10 °С, днем — +18...+20 °С.
Напомним, синоптики спрогнозировали потепление завтра в ряде областей Украины.
По словам Наталки Диденко, в течение дня температура будет колебаться в пределах +17...+22 °C.
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