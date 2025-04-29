Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow На Киевщине прогреется до +20 °С — прогноз на завтра arrow

На Киевщине прогреется до +20 °С — прогноз на завтра

29 апреля 2025 18:23
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Киеве 30 апреля - ожидается до +20 °С днем
Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

В Киеве и области в среду, 30 апреля, ожидается облачная погода. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+20 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на Киевщине на 30 апреля

Завтра синоптики прогнозируют переменную облачность, но осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно северо-западного направления.

Температура воздуха в среду составит:

  • ночью +6...+11 °С;
  • днем +17...+20 °С;
  • в Киеве ночью +8...+10 °С, днем — +18...+20 °С.
null
Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, синоптики спрогнозировали потепление завтра в ряде областей Украины.

По словам Наталки Диденко, в течение дня температура будет колебаться в пределах +17...+22 °C.

Киев Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама