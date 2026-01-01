Відео
Головна Київ На Київщині прогриміли вибухи — ситуацію прокоментувала ОВА

На Київщині прогриміли вибухи — ситуацію прокоментувала ОВА

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 01:19
Що відомо про нічні вибухи на Київщині 1 січня 2026 року
Термінова новина

Вибухи лунають на Київщині зараз, уночі в четвер, 1 січня. У частині Київській області триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили, що в регіоні є ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО.

Читайте також:

Що відомо про вибухи на Київщині вночі 1 січня 

Станом на 00:47, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, групи БпЛА на заході Чернігівщини летіли курсом на Київщину. 

О 01:16 у Київській ОВА попередили про роботу ППО. Громадян закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги й дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати й не поширювати в інтернеті роботу військовослужбовців.

Де оголосили повітряну тривогу вночі 1 січня

Станом на 01:19 повітряна тривога триває у Вишгородському районі Київщини. Також червоні на карті повітряних тривог Рівненщина та Одещина, частини Житомирської, Волинської та Харківської областей.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
