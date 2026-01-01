Що відомо про нічні вибухи на Київщині 1 січня 2026 року

На Київщині прогриміли вибухи — ситуацію прокоментувала ОВА
Вибухи лунають на Київщині зараз, уночі в четвер, 1 січня. У частині Київській області триває повітряна тривога.
У Київській ОВА повідомили, що в регіоні є ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО.
Що відомо про вибухи на Київщині вночі 1 січня
Станом на 00:47, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, групи БпЛА на заході Чернігівщини летіли курсом на Київщину.
О 01:16 у Київській ОВА попередили про роботу ППО. Громадян закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги й дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати й не поширювати в інтернеті роботу військовослужбовців.
Де оголосили повітряну тривогу вночі 1 січня
Станом на 01:19 повітряна тривога триває у Вишгородському районі Київщини. Також червоні на карті повітряних тривог Рівненщина та Одещина, частини Житомирської, Волинської та Харківської областей.
