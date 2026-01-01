Видео
Україна
Главная Киев На Киевщине прогремели взрывы — ситуацию прокомментировала ОВА

На Киевщине прогремели взрывы — ситуацию прокомментировала ОВА

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 01:19
Что известно о ночных взрывах на Киевщине 1 января 2026 года
Срочная новость

Взрывы раздаются на Киевщине сейчас, ночью в четверг, 1 января. В части Киевской области продолжается воздушная тревога.

В Киевской ОВА сообщили, что в регионе есть вражеские БпЛА, по которым работают силы ПВО.

Читайте также:

Что известно о взрывах на Киевщине ночью 1 января

По состоянию на 00:47, по информации Воздушных Сил ВС Украины, группы БпЛА на западе Черниговщины летели курсом на Киевщину.

В 01:16 в Киевской ОВА предупредили о работе ПВО. Граждан призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину: не фиксировать и не распространять в интернете работу военнослужащих.

Где объявили воздушную тревогу ночью 1 января

По состоянию на 01:19 воздушная тревога продолжается в Вышгородском районе Киевской области. Также красные на карте воздушных тревог Ровенская и Одесская области, части Житомирской, Волынской и Харьковской областей.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
