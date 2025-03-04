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На Київщині пролунали потужні вибухи

4 березня 2025 22:39
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи у Київській області 4 березня — чим атакували росіяни
термінова новина
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Київській області зараз, 4 березня, пролунали під час повітряної тривоги. Зафіксовано безпілотники типу "Shahed".

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи на Київщині

Вибухи у Київській області пролунали близько 22:35. Було оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог станом на 22:42 4 березня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

"Київщина — загроза застосування ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях, можлива робота ППО", — йдеться у повідомленні.

Вибухи на Київщині
Повідомлення Повітряних сил у Telegram

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