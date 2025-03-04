Вибухи у Київській області 4 березня — чим атакували росіяни

На Київщині пролунали потужні вибухи
4 березня 2025 22:39
термінова новина
Вибухи у Київській області зараз, 4 березня, пролунали під час повітряної тривоги. Зафіксовано безпілотники типу "Shahed".
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
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Вибухи на Київщині
Вибухи у Київській області пролунали близько 22:35. Було оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.
"Київщина — загроза застосування ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях, можлива робота ППО", — йдеться у повідомленні.
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