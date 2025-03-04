Взрывы в Киевской области 4 марта — чем атаковали россияне

На Киевщине прогремели мощные взрывы
Взрывы в Киевской области сейчас, 4 марта, прозвучали во время воздушной тревоги. Зафиксированы беспилотники типа Shahed.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы на Киевщине
Взрывы в Киевской области прогремели около 22:35. Была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.
"Киевщина — угроза применения ударных БпЛА! Находитесь в укрытиях, возможна работа ПВО", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что из-за российского обстрела 4 марта в Одессе было повреждено более 90 домов.
А Херсонскую область россияне обстреливали из артиллерии, минометов, танков, авиации и БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!