Взрывы в Киевской области 4 марта — чем атаковали россияне

Работа ПВО ночью. Иллюстративное фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Взрывы в Киевской области сейчас, 4 марта, прозвучали во время воздушной тревоги. Зафиксированы беспилотники типа Shahed.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Киевской области прогремели около 22:35. Была объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:42 4 марта. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

"Киевщина — угроза применения ударных БпЛА! Находитесь в укрытиях, возможна работа ПВО", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее мы писали, что из-за российского обстрела 4 марта в Одессе было повреждено более 90 домов.

А Херсонскую область россияне обстреливали из артиллерии, минометов, танков, авиации и БпЛА.