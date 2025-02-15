Вибухи у Київській області 15 лютого — чим вдарили росіяни

На Київщині пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи у Київській області пролунали зараз, 15 лютого, під час повітряної тривоги. Росіяни атакують безпілотниками типу "Shahed".
Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.
Вибухи на Київщині
Вибухи у Київській області жителі чули близько 23:00. Звучить сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що російські безпілотники тримали курс на Бровари.
"БпЛА на Київщині, курсом на Бровари", — йшлося у повідомленні.
Згодом військові випустили попередження для Києва щодо загрози застосування Росією ударних дронів.
"Оновлення інформації щодо шахедів: БпЛА наближаються до столиці зі сторони Борисполя. Під час тривоги перебувайте в укриттях. Можлива робота ППО", — наголосили у Повітряних силах.
Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого Сили оборони України масовано атакували територію Росії, що призвело до вибухів, пожеж на промислових об’єктах і перебоїв у роботі російських аеропортів.
А українська ППО працювала минулої ночі у шести областях. Було збито 33 ворожих БпЛА.
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