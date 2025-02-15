Вибухи у Київській області 15 лютого — чим вдарили росіяни

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: vechirniy.kyiv.ua

Вибухи у Київській області пролунали зараз, 15 лютого, під час повітряної тривоги. Росіяни атакують безпілотниками типу "Shahed".

Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи на Київщині

Вибухи у Київській області жителі чули близько 23:00. Звучить сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 23:05 15 лютого. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що російські безпілотники тримали курс на Бровари.

"БпЛА на Київщині, курсом на Бровари", — йшлося у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил в Telegram

Згодом військові випустили попередження для Києва щодо загрози застосування Росією ударних дронів.

"Оновлення інформації щодо шахедів: БпЛА наближаються до столиці зі сторони Борисполя. Під час тривоги перебувайте в укриттях. Можлива робота ППО", — наголосили у Повітряних силах.

Повідомлення Повітряних сил в Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого Сили оборони України масовано атакували територію Росії, що призвело до вибухів, пожеж на промислових об’єктах і перебоїв у роботі російських аеропортів.

А українська ППО працювала минулої ночі у шести областях. Було збито 33 ворожих БпЛА.