Взрывы в Киевской области 15 февраля — чем ударили россияне

На Киевщине прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы в Киевской области прогремели сейчас, 15 февраля, во время воздушной тревоги. Россияне атакуют беспилотниками типа "Shahed".
Об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы на Киевщине
Взрывы в Киевской области жители слышали около 23:00. Звучит сигнал воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что российские беспилотники держали курс на Бровары.
"БпЛА на Киевщине, курсом на Бровары", — говорилось в сообщении.
Впоследствии военные выпустили предупреждение для Киева об угрозе применения Россией ударных дронов.
"Обновление информации о шахедах: БпЛА приближаются к столице со стороны Борисполя. Во время тревоги находитесь в укрытиях. Возможна работа ПВО", — отметили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 15 февраля Силы обороны Украины массированно атаковали территорию России, что привело к взрывам, пожарам на промышленных объектах и перебоям в работе российских аэропортов.
А украинская ПВО работала минувшей ночью в шести областях. Было сбито 33 вражеских БпЛА.
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