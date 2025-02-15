Взрывы в Киевской области 15 февраля — чем ударили россияне

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: vechirniy.kyiv.ua

Взрывы в Киевской области прогремели сейчас, 15 февраля, во время воздушной тревоги. Россияне атакуют беспилотниками типа "Shahed".

Об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы на Киевщине

Взрывы в Киевской области жители слышали около 23:00. Звучит сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:05 15 февраля. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что российские беспилотники держали курс на Бровары.

"БпЛА на Киевщине, курсом на Бровары", — говорилось в сообщении.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Впоследствии военные выпустили предупреждение для Киева об угрозе применения Россией ударных дронов.

"Обновление информации о шахедах: БпЛА приближаются к столице со стороны Борисполя. Во время тревоги находитесь в укрытиях. Возможна работа ПВО", — отметили в Воздушных силах.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Напомним, в ночь на 15 февраля Силы обороны Украины массированно атаковали территорию России, что привело к взрывам, пожарам на промышленных объектах и перебоям в работе российских аэропортов.

А украинская ПВО работала минувшей ночью в шести областях. Было сбито 33 вражеских БпЛА.