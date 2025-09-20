Вибухи у Київській області зранку 20 вересня — що відомо

На Київщині пролунали потужні вибухи — що відомо
Потужні вибухи пролунали зранку 20 вересня у Київській області. Наразі у повітряному просторі регіону зафіксовано безпілотник.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.
Вибухи у Київській області 20 вересня
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші.
У Повітряних силах ЗСУ близько 07:00 повідомляли про безпілотники на півночі Київської області.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у Дніпрі 20 вересня окупанти влучили ракетою у багатоповерхівку. Наразі відомо про одного загиблого.
Крім того, цієї ночі під атакою загарбників була Миколаївська область. Зокрема, армія противника вдарила по промисловій інфраструктурі.
Читайте Новини.LIVE!