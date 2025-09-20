Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині пролунали потужні вибухи — що відомо

На Київщині пролунали потужні вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 08:11
Вибухи у Київській області зранку 20 вересня — що відомо
Дим внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: REUTERS/Alina Smutko

Потужні вибухи пролунали зранку 20 вересня у Київській області. Наразі у повітряному просторі регіону зафіксовано безпілотник.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Вибухи у Київській області 20 вересня

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші.

null
Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ близько 07:00 повідомляли про безпілотники на півночі Київської області.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 20 вересня
Карта повітряних тривог станом на 08:15. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Дніпрі 20 вересня окупанти влучили ракетою у багатоповерхівку. Наразі відомо про одного загиблого.

Крім того, цієї ночі під атакою загарбників була Миколаївська область. Зокрема, армія противника вдарила по промисловій інфраструктурі.

війна вибух Київська область обстріли ППО
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації