Главная Киев На Киевщине прогремели мощные взрывы — что известно

На Киевщине прогремели мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 08:11
Взрывы в Киевской области утром 20 сентября — что известно
Дым в результате взрыва. Фото иллюстративное: REUTERS/Alina Smutko

Мощные взрывы раздались утром 20 сентября в Киевской области. Сейчас в воздушном пространстве региона зафиксирован беспилотник.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Киевской области 20 сентября

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Людей призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину.

null
Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ около 07:00 сообщали о беспилотниках на севере Киевской области.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 20 вересня
Карта воздушных тревог по состоянию на 08:15. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Днепре 20 сентября оккупанты попали ракетой в многоэтажку. Известно об одном погибшем.

Кроме того, этой ночью под атакой захватчиков была Николаевская область. В частности, армия противника ударила по промышленной инфраструктуре.

война взрыв Киевская область обстрелы ПВО
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
