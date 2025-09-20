Взрывы в Киевской области утром 20 сентября — что известно

На Киевщине прогремели мощные взрывы — что известно
Мощные взрывы раздались утром 20 сентября в Киевской области. Сейчас в воздушном пространстве региона зафиксирован беспилотник.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.
Взрывы в Киевской области 20 сентября
"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
Людей призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину.
В Воздушных силах ВСУ около 07:00 сообщали о беспилотниках на севере Киевской области.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, в Днепре 20 сентября оккупанты попали ракетой в многоэтажку. Известно об одном погибшем.
Кроме того, этой ночью под атакой захватчиков была Николаевская область. В частности, армия противника ударила по промышленной инфраструктуре.
