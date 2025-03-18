На Київщині пролунали вибухи 18 березня

На Київщині пролунали вибухи
У вівторок, 18 березня, у Київській області пролунали вибухи. У регіоні працюють сили ППО.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Що відомо про вибухи на Київщині
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — говориться у повідомленні.
Також у КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.
"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — додали у повідомленні.
До цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу атаки дронів на Київ.
"Київ загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" — говориться у повідомленні.
Де оголосили тривогу
Станом на 20:30 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що у Києві вибухи пролунали зранку, 18 березня. Російська армія випускала на столицю ударні дрони.
Крім того, ввечері 17 березня вибухи лунали у Кременчуці на Полтавщині.
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