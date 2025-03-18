На Київщині пролунали вибухи 18 березня

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: armyinform.com

У вівторок, 18 березня, у Київській області пролунали вибухи. У регіоні працюють сили ППО.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Пост КОВА. Фото: скріншот

Що відомо про вибухи на Київщині

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — говориться у повідомленні.

Також у КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — додали у повідомленні.

До цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу атаки дронів на Київ.

"Київ загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" — говориться у повідомленні.

Пост Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 20:30 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у Києві вибухи пролунали зранку, 18 березня. Російська армія випускала на столицю ударні дрони.

Крім того, ввечері 17 березня вибухи лунали у Кременчуці на Полтавщині.