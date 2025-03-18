На Киевщине прогремели взрывы 18 марта

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: armyinform.com

Во вторник, 18 марта, в Киевской области прогремели взрывы. В регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Читайте также:

Пост КОВА. Фото: скриншот

Что известно о взрывах в Киевской области

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Также в КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — добавили в сообщении.

До этого в Воздушных Силах ВСУ сообщили об угрозе атаки дронов на Киев.

"Киев угроза применения врагом ударных БпЛА!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушные Силы ВСУ. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:30 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Киеве взрывы прогре мели утром, 18 марта. Российская армия выпускала на столицу ударные дроны.

Кроме того, вечером 17 марта взрывы раздавались в Кременчуге Полтавской области.