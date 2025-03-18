На Киевщине прогремели взрывы 18 марта

На Киевщине прогремели взрывы
Во вторник, 18 марта, в Киевской области прогремели взрывы. В регионе работают силы ПВО.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Что известно о взрывах в Киевской области
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Также в КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — добавили в сообщении.
До этого в Воздушных Силах ВСУ сообщили об угрозе атаки дронов на Киев.
"Киев угроза применения врагом ударных БпЛА!" — говорится в сообщении.
Где объявили тревогу
По состоянию на 20:30 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что в Киеве взрывы прогре мели утром, 18 марта. Российская армия выпускала на столицу ударные дроны.
Кроме того, вечером 17 марта взрывы раздавались в Кременчуге Полтавской области.
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