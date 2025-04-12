Вибухи на Київщині 12 квітня - що відомо

На Київщині пролунали вибухи
У суботу, 12 квітня, у Київській області пролунали вибухи. Це пов'язано із роботою ППО через ворожі дрони.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Що відомо про вибухи на Київщині
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — говориться у повідомленні.
У КОВА нагадали, що не треба фотографувати та знімати роботу наших захисників.
"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — додали у повідомленні.
Раніше у Повітряних Силах писали, що російській дрони наближаються до Київщини.
"БпЛА на сході Київщини, курс — південний, південно-західний", — говориться у повідомленні.
Де ще оголосили повітряну тривогу
Нагадаємо, у ніч на 12 квітня росіяни вчергове атакували Одесу, у місті лунали потужні вибухи.
Також ми повідомляли, що впродовж останніх тижнів зросла активність російських безпілотників у Запоріжжі. Ворог завдає ударів по інфраструктурі.
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