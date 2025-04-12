Вибухи на Київщині 12 квітня - що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 12 квітня, у Київській області пролунали вибухи. Це пов'язано із роботою ППО через ворожі дрони.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Реклама

Читайте також:

Пост Київської ОВА. Фото: скріншот

Що відомо про вибухи на Київщині

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — говориться у повідомленні.

У КОВА нагадали, що не треба фотографувати та знімати роботу наших захисників.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — додали у повідомленні.

Раніше у Повітряних Силах писали, що російській дрони наближаються до Київщини.

"БпЛА на сході Київщини, курс — південний, південно-західний", — говориться у повідомленні.

Пост Повітряних Сил. Фото: скріншот

Де ще оголосили повітряну тривогу

Карта повітряних тривог станом на 22:15 12 квітня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч на 12 квітня росіяни вчергове атакували Одесу, у місті лунали потужні вибухи.

Також ми повідомляли, що впродовж останніх тижнів зросла активність російських безпілотників у Запоріжжі. Ворог завдає ударів по інфраструктурі.