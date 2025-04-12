Взрывы на Киевщине 12 апреля - что известно

На Киевщине прогремели взрывы
В субботу, 12 апреля, в Киевской области прогремели взрывы. Это связано с работой ПВО из-за вражеских дронов.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Что известно о взрывах на Киевщине
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
В КОВА напомнили, что не надо фотографировать и снимать работу наших защитников.
"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — добавили в сообщении.
Ранее в Воздушных Силах писали, что российской дроны приближаются к Киевщине.
"БпЛА на востоке Киевщины, курс — южный, юго-западный", — говорится в сообщении.
Где еще объявили воздушную тревогу
Напомним, в ночь на 12 апреля россияне в очередной раз атаковали Одессу, в городе раздавались мощные взрывы.
Также мы сообщали, что в течение последних недель возросла активность российских беспилотников в Запорожье. Враг наносит удары по инфраструктуре.
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