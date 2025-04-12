Взрывы на Киевщине 12 апреля - что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 12 апреля, в Киевской области прогремели взрывы. Это связано с работой ПВО из-за вражеских дронов.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

Что известно о взрывах на Киевщине

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

В КОВА напомнили, что не надо фотографировать и снимать работу наших защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — добавили в сообщении.

Ранее в Воздушных Силах писали, что российской дроны приближаются к Киевщине.

"БпЛА на востоке Киевщины, курс — южный, юго-западный", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных Сил. Фото: скриншот

Где еще объявили воздушную тревогу

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:15 12 апреля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 12 апреля россияне в очередной раз атаковали Одессу, в городе раздавались мощные взрывы.

Также мы сообщали, что в течение последних недель возросла активность российских беспилотников в Запорожье. Враг наносит удары по инфраструктуре.