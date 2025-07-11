Вибухи у Київський області 11 липня — чим вдарили росіяни

Вибух у Києві. Ілюстративне фото: кадр з відео

Вибухи у Київський області зараз, 11 липня, пролунали під час повітряної тривоги. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

Про це повідомили у Київській обласні військовій адміністрації (КОВА).

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В КОВА зазначили, що в повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Влада закликала жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги й дбати про свою безпеку.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення КОВА в Telegram

Раніше ми писали, що унаслідок ранкової атаки Росії на Харків 11 липня кількість постраждалих сягнула дев’яти осіб.

Також ми повідомляли, що кількість постраждалих від денної атаки на Одесу 11 липня зросла до 11 осіб.