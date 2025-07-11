Вибухи у Київський області 11 липня — чим вдарили росіяни

На Київщині пролунали вибухи — чим атакують росіяни
Дата публикации 11 июля 2025 19:55
Вибух у Києві. Ілюстративне фото: кадр з відео
Вибухи у Київський області зараз, 11 липня, пролунали під час повітряної тривоги. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.
Про це повідомили у Київській обласні військовій адміністрації (КОВА).
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В КОВА зазначили, що в повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Влада закликала жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги й дбати про свою безпеку.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні.
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