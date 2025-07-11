Вибухи у Київський області 11 липня — чим вдарили росіяни

Вибух у Києві. Ілюстративне фото: кадр з відео

Вибухи у Київський області зараз, 11 липня, пролунали під час повітряної тривоги. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

Про це повідомили у Київській обласні військовій адміністрації (КОВА).

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В КОВА зазначили, що в повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Влада закликала жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги й дбати про свою безпеку.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення КОВА в Telegram

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