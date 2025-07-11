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Главная Киев На Київщині пролунали вибухи — чим атакують росіяни

На Київщині пролунали вибухи — чим атакують росіяни

Ua
Дата публикации 11 июля 2025 19:55
Вибухи у Київський області 11 липня — чим вдарили росіяни
Вибух у Києві. Ілюстративне фото: кадр з відео

Вибухи у Київський області зараз, 11 липня, пролунали під час повітряної тривоги. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

Про це повідомили у Київській обласні військовій адміністрації (КОВА).

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В КОВА зазначили, що в повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Влада закликала жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги й дбати про свою безпеку.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні.

ППО Київська область
Повідомлення КОВА в Telegram

Новина доповнюється...

Киев взрыв Киевская область ПВО война в Украине беспилотник БпЛА
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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