Вибухи на Київщині 28 листопада — чим атакують окупанти

Робота ППО. Ілюстративне фото: скриншот Reuters

Вибухи у Київській області зараз, 28 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Читайте також:

Вибухи на Київщині

За інформацією влади, у повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — наголошують у КОВА.

Там також додали, що потрібно дотримуватися інформаційної тиші, не фіксувати та не викладати в мережу роботу Сил оборони.

Повідомлення КОВА у Telegram

Крім того, майже одночасно вибухи лунали і в Рівненській області. Там теж працюють сили протиповітряної оборони.

А вдень вибухи лунали у Харкові. Російські війська здійснили на місто пуски керованих авіабомб.