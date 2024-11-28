Вибухи на Київщині 28 листопада — чим атакують окупанти

На Київщині пролунали вибухи — КОВА звернулась до жителів
Вибухи у Київській області зараз, 28 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.
Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
Вибухи на Київщині
За інформацією влади, у повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — наголошують у КОВА.
Там також додали, що потрібно дотримуватися інформаційної тиші, не фіксувати та не викладати в мережу роботу Сил оборони.
Крім того, майже одночасно вибухи лунали і в Рівненській області. Там теж працюють сили протиповітряної оборони.
А вдень вибухи лунали у Харкові. Російські війська здійснили на місто пуски керованих авіабомб.
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