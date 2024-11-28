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На Київщині пролунали вибухи — КОВА звернулась до жителів

28 листопада 2024 19:55
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи на Київщині 28 листопада — чим атакують окупанти
Робота ППО. Ілюстративне фото: скриншот Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Київській області зараз, 28 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

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Вибухи на Київщині

За інформацією влади, у повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — наголошують у КОВА.

Там також додали, що потрібно дотримуватися інформаційної тиші, не фіксувати та не викладати в мережу роботу Сил оборони.

Вибухи Київська область
Повідомлення КОВА у Telegram

Крім того, майже одночасно вибухи лунали і в Рівненській області. Там теж працюють сили протиповітряної оборони.

А вдень вибухи лунали у Харкові. Російські війська здійснили на місто пуски керованих авіабомб.

вибух безпілотники Київська область ППО війна в Україні БпЛА

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