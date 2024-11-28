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В Киевской области раздались взрывы — КОВА обратилась к жителям

28 ноября 2024 19:55
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Взрывы в Киевской области 28 ноября — чем атакуют оккупанты
Работа ПВО. Иллюстративное фото: скриншот Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Взрывы в Киевской области сейчас, 28 ноября, раздались во время воздушной тревоги. В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА).

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По информации властей, в воздушном пространстве области зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — отмечают в КОВА.

Там также добавили, что нужно соблюдать информационную тишину, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу Сил обороны.

Взрывы Киевская область
Сообщение КОВА в Telegram

Кроме того, почти одновременно взрывы раздавались и в Ровенской области. Там тоже работают силы противовоздушной обороны.

А днем взрывы раздавались в Харькове. Российские войска совершили на город пуски управляемых авиабомб.

взрыв беспилотники Киевская область ПВО война в Украине БпЛА

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