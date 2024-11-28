Взрывы в Киевской области 28 ноября — чем атакуют оккупанты

Работа ПВО. Иллюстративное фото: скриншот Reuters

Взрывы в Киевской области сейчас, 28 ноября, раздались во время воздушной тревоги. В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА).

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Взрывы в Киевской области

По информации властей, в воздушном пространстве области зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — отмечают в КОВА.

Там также добавили, что нужно соблюдать информационную тишину, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу Сил обороны.

Сообщение КОВА в Telegram

Кроме того, почти одновременно взрывы раздавались и в Ровенской области. Там тоже работают силы противовоздушной обороны.

А днем взрывы раздавались в Харькове. Российские войска совершили на город пуски управляемых авиабомб.