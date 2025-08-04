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Головна Київ На Київщині пролунали вибухи — що відомо

На Київщині пролунали вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 20:58
Вибухи на Київщині 4 липня - що відомо
Пожежі внаслідок російського обстрілу. Ілюстративне фото: кадр з відео

У понеділок, 4 липня, на Київщині пролунали вибухи. Стало відомо про роботу ППО.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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Пост Київської ОВА. Фото: скриншот

Вибухи у Київській області

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — говориться у повідомленні.

Також в ОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. 

"Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 серпня, у Хмельницькій області було чутно вибухи. Силам ППО вдалося знешкодити ціль.

А також в ніч на сьогодні, 4 серпня, окупанти атакували Одеську область.

Київ вибух обстріли ППО війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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