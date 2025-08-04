Вибухи на Київщині 4 липня - що відомо

На Київщині пролунали вибухи — що відомо
Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 20:58
Пожежі внаслідок російського обстрілу. Ілюстративне фото: кадр з відео
У понеділок, 4 липня, на Київщині пролунали вибухи. Стало відомо про роботу ППО.
Про це повідомляє Київська ОВА.
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"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — говориться у повідомленні.
Також в ОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 4 серпня, у Хмельницькій області було чутно вибухи. Силам ППО вдалося знешкодити ціль.
А також в ніч на сьогодні, 4 серпня, окупанти атакували Одеську область.
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