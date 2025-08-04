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Главная Киев На Киевщине прогремели взрывы — что известно

На Киевщине прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 20:58
Взрывы на Киевщине 4 июля - что известно
Пожары в результате российского обстрела. Иллюстративное фото: кадр из видео

В понедельник, 4 июля, на Киевщине прогремели взрывы. Стало известно о работе ПВО.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

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Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

Взрывы в Киевской области

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Также в ОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — добавили в сообщении.

Напомним, что сегодня, 4 августа, в Хмельницкой области были слышны взрывы. Силам ПВО удалось обезвредить цель.

А также в ночь на сегодня, 4 августа, оккупанты атаковали Одесскую область.

Киев взрыв обстрелы ПВО война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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