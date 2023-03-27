На Київщині пролунали вибухи: влада повідомила, що відбувається

У регіоні працює ППО

У Київській області після новин про атаку дронів прогриміли вибухи. Влада регіону повідомляє про роботу протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військові адміністрації.

Що відомо

В обласній адміністрації закликали жителів Київщини залишатися в укриттях.

"У Київській області працює ППО. Убезпечте себе та близьких – не залишайте укриттів", — йдеться у повідомленні.

Станом на цю хвилину повітряна тривога охопила ще одну область — Житомирську. Також моніторингові групи повідомляють, що російські дрони зафіксовані у цьому регіоні.

Нагадаємо, у низці областей України ввечері, 27 березня, оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомили, що на Чернігівщині зафіксовано ворожі дрони, які летять у бік Київщини.