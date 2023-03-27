В Киевской области прогремели взрывы: власти сообщили, что происходит

В регионе работает ПВО

В Киевской области после новостей об атаке дронов прогремели взрывы. Власти региона сообщают о работе противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

Что известно

В областной администрации призвали жителей Киевской области оставаться в укрытиях.

"В Киевской области работает ПВО. Обезопасьте себя и близких — не оставляйте укрытий", — говорится в сообщении.

На эту минуту воздушная тревога охватила еще одну область — Житомирскую. Также мониторинговые группы сообщают, что российские дроны зафиксированы в этом регионе.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, в Киевской и Днепропетровской областях уже есть сбитые "Шахеды". Точная цифра будет после окончания воздушной тревоги.

Напомним, в ряде областей Украины вечером в понедельник, 27 марта, объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщили, что в Черниговской области зафиксированы вражеские дроны, которые летят в сторону Киевщины.