В Киевской области прогремели взрывы: власти сообщили, что происходит
В Киевской области после новостей об атаке дронов прогремели взрывы. Власти региона сообщают о работе противовоздушной обороны.
Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.
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Что известно
В областной администрации призвали жителей Киевской области оставаться в укрытиях.
"В Киевской области работает ПВО. Обезопасьте себя и близких — не оставляйте укрытий", — говорится в сообщении.
На эту минуту воздушная тревога охватила еще одну область — Житомирскую. Также мониторинговые группы сообщают, что российские дроны зафиксированы в этом регионе.
Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, в Киевской и Днепропетровской областях уже есть сбитые "Шахеды". Точная цифра будет после окончания воздушной тревоги.
Напомним, в ряде областей Украины вечером в понедельник, 27 марта, объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщили, что в Черниговской области зафиксированы вражеские дроны, которые летят в сторону Киевщины.