На Київщині проводитимуть планове знищення вибухонебезпечних предметів

Роботи по знищенню боєприпасів. Ілюстративне фото: Київська ОВА

У Бучанському районі Київської області може бути гучно. Це зумовлено роботами по знешкодженню вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Читайте також:

На Київщині знищуватимуть боєприпаси

"Сьогодні, 21 листопада, у районі пройдуть роботи із знищення вибухонебезпечних предметів", — говориться у повідомленні.

Мешканців прилеглих територій закликають зберігати спокій. Усі вибухи будуть плановими.

Раніше ми повідомляли, що Україна мінує прикордонні території з Росією у Київській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Наразі там зарито 500 тис. мін.

Крім того, у понеділок, 28 серпня, в Чернігівській області легковий автомобіль підірвався на міні. Водій та пасажирка загинули на місці, двоє дітей госпіталізували до медичного закладу.

Нагадуємо, що перша українська машина для підготовки ґрунту до розмінування отримала сертифікат. Її створили харківські виробники.