В Киевской области будут проводить плановое уничтожение взрывоопасных предметов
В Бучанском районе Киевской области может быть шумно. Это обусловлено работами по обезвреживанию взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
В Киевской области будут уничтожать боеприпасы
"Сегодня, 21 ноября, в районе пройдут работы по уничтожению взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.
Жителей близлежащих территорий призывают сохранять спокойствие. Все взрывы будут плановыми.
Ранее мы сообщали, что Украина минует приграничные территории с Россией в Киевской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. В настоящее время там зарыто 500 тыс. мин.
Кроме того, в понедельник, 28 августа, в Черниговской области легковой автомобиль взорвался на мине. Водитель и пассажирка погибли на месте, двое детей госпитализировали в медицинское учреждение.
Напомним, что первая украинская машина для подготовки почвы к разминированию получила сертификат. Ее создали харьковские производители.
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