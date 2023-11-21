В Киевской области будут проводить плановое уничтожение взрывоопасных предметов

Работы по уничтожению боеприпасов. Илюстративное фото: Киевская ОВА

В Бучанском районе Киевской области может быть шумно. Это обусловлено работами по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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"Сегодня, 21 ноября, в районе пройдут работы по уничтожению взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Жителей близлежащих территорий призывают сохранять спокойствие. Все взрывы будут плановыми.

Ранее мы сообщали, что Украина минует приграничные территории с Россией в Киевской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. В настоящее время там зарыто 500 тыс. мин.

Кроме того, в понедельник, 28 августа, в Черниговской области легковой автомобиль взорвался на мине. Водитель и пассажирка погибли на месте, двое детей госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, что первая украинская машина для подготовки почвы к разминированию получила сертификат. Ее создали харьковские производители.