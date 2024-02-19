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На Київщині рятувальники дістали з річки тіло чоловіка — деталі

19 лютого 2024 10:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Київщині рятувальники дістали з річки тіло чоловіка — деталі
Рятувальники дістають тіло з річки. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У місті Яготин Київської області у неділю, 18 лютого, рятувальники дістали з річки тіло потопельника. Воно знаходилося за 300 м від берега водойми.

Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій України у Telegram в понеділок, 19 лютого.

У Яготині з річки дістали тіло

"18 лютого о 13:00 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про те, що на річці Малий Супій в місті Яготин на поверхні води знаходиться тіло людини", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники прибули на місце виклику та встановили, що тіло чоловіка знаходилося на відстані 300 м від берега.

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Рятувальники дістали тіло. Фото: ДСНС

Працівники ДСНС витягнули його з водойми на берег та передали працівникам поліції. Наразі встановлюються всі обставини події.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Харкові співробітники ДСНС врятували жінку, яка опинилася в річці Лопань і не могла звідти вибратися.

Також ми писали, що у Львові на дорозі знайшли тіло жінки. Загиблу виявили на розі вулиці Мучної та Круп'ярської.

ДСНС
Київська область
рятувальники
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