На Київщині рятувальники дістали з річки тіло чоловіка — деталі

Рятувальники дістають тіло з річки. Фото: ДСНС

У місті Яготин Київської області у неділю, 18 лютого, рятувальники дістали з річки тіло потопельника. Воно знаходилося за 300 м від берега водойми.

Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій України у Telegram в понеділок, 19 лютого.

У Яготині з річки дістали тіло

"18 лютого о 13:00 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про те, що на річці Малий Супій в місті Яготин на поверхні води знаходиться тіло людини", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники прибули на місце виклику та встановили, що тіло чоловіка знаходилося на відстані 300 м від берега.

Рятувальники дістали тіло. Фото: ДСНС

Працівники ДСНС витягнули його з водойми на берег та передали працівникам поліції. Наразі встановлюються всі обставини події.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Харкові співробітники ДСНС врятували жінку, яка опинилася в річці Лопань і не могла звідти вибратися.

Також ми писали, що у Львові на дорозі знайшли тіло жінки. Загиблу виявили на розі вулиці Мучної та Круп'ярської.