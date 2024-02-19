В Киевской области спасатели достали из реки тело мужчины — детали

Спасатели извлекают тело из реки. Фото: ГСЧС

В городе Яготин Киевской области в воскресенье, 18 февраля, спасатели достали из реки тело утопленника. Оно находилось в 300 м от берега водоема.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Telegram в понедельник, 19 февраля.

В Яготине из реки достали тело

"18 февраля в 13:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что на реке Малый Супий в городе Яготин на поверхности воды находится тело человека", — говорится в сообщении.

Спасатели прибыли на место вызова и установили, что тело мужчины находилось в 300 м от берега.

Спасатели достали тело. Фото: ГСЧС

Работники ГСЧС вытащили его из водоема на берег и передали сотрудникам полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Харькове сотрудники ГСЧС спасли женщину, которая оказалась в реке Лопань и не могла оттуда выбраться.

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