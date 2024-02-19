В Киевской области спасатели достали из реки тело мужчины — детали
В городе Яготин Киевской области в воскресенье, 18 февраля, спасатели достали из реки тело утопленника. Оно находилось в 300 м от берега водоема.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Telegram в понедельник, 19 февраля.
В Яготине из реки достали тело
"18 февраля в 13:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что на реке Малый Супий в городе Яготин на поверхности воды находится тело человека", — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли на место вызова и установили, что тело мужчины находилось в 300 м от берега.
Работники ГСЧС вытащили его из водоема на берег и передали сотрудникам полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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