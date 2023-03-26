На Київщині різко зросла кількість пожеж: у ДСНС нагадали про правила безпеки

Зростає кількість пожеж сухої трави

За останню добу у Київській області зафіксовано 66 пожеж. З них 47 — це загорання трав’яного настилу на загальній площі майже 80 Га.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Де виникли наймасштабніші пожежі

Як зазначають у відомстві, наймасштабніше вигорання сухої рослинності спостерігається на території Бориспільського району.

У селах Проців та Жереб’ятин рятувальники ліквідували загорання сухостою на загальній площі 33 Га, у місті Васильків Обухівського району — 5 Га, у селі Торчицький степок Білоцерківського району і селищі Дениси Бориспільського району — по 3,5 Га. Усі пожежі були своєчасно ліквідовані.

Правила пожежної безпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає мешканців суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах.

"Категорично забороняється розводити багаття поблизу сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав’яній підстилці. Під час відпочинку на природі, необхідно пам’ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу не лише навколишньому середовищу, але й, в першу чергу, вашому життю", — наголошують у ДСНС.

Рятувальники вкотре закликають не спалювати залишки сухої рослинності та сміття на власних подвір'ях — це може призвести до загорання торфовищ та виникнення лісових пожеж.

Нагадаємо, за минулу добу на Одещині сталося 15 пожеж сухої рослинності. Загальна площа знищена вогнем становить майже 13 гектарів.