В Киевской области резко возросло количество пожаров: в ГСЧС напомнили о правилах безопасности

Растет количество возгорания сухой травы

За последние сутки в Киевской области зафиксировано 66 пожаров. Из них 47 — это возгорание травяного настила на общей площади почти 80 га.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Где возникли самые масштабные пожары

Как отмечают в ведомстве, наиболее масштабное выгорание сухой растительности наблюдается на территории Бориспольского района.

В селах Процев и Жеребьятин спасатели ликвидировали возгорание сухостоя на общей площади 33 га, в Василькове Обуховского района — 5 га, в селе Торчицкая степь Белоцерковского района и поселке Денисы Бориспольского района — по 3,5 га. Все пожары были своевременно ликвидированы.

Правила пожарной безопасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

"Категорически запрещается разводить костры вблизи сухой растительности и оставлять окурки или спички на травяной подстилке. Во время отдыха на природе, необходимо помнить, что нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и, в первую очередь, вашей жизни", — подчеркивают в ГСЧС.

Спасатели еще раз призывают не сжигать остатки сухой растительности и мусора на собственных дворах — это может привести к возгоранию торфяников и возникновению лесных пожаров.

Напомним, за минувшие сутки в Одесской области произошло 15 пожаров сухой растительности. Общая площадь уничтожена огнем составляет около 13 га.