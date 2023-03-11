На Київщині розваги підлітків на залізниці призвели до трагедії: подробиці
У місті Вишневе на Київщині двоє підлітків залізли на дах товарного потяга, щоб зробити фото. Хлопців уразило струмом. Один з них загинув на місці.
Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Що відомо
"11 березня о 14:43 до рятувальників Бучанського району надійшло повідомлення про те, що у м. Вишневе на залізничному вокзалі, на даху товарного потяга (закритого типу), який знаходився на додатковій колії, двох підлітків 2009 року народження уразило електричним струмом", — розповіли в ДСНС.
У відомстві зазначають, що внаслідок події один із хлопців загинув на місці, а його товариш отримав опіки обличчя 1-го ступеня та гострий шок. Його госпіталізували.
"Тіло загиблого підлітка з даху потяга довелося знімати рятувальникам", — йдеться у повідомленні.
Як розповіли працівники залізниці, хлопці намагалися зробити фото на вагонах.
Нагадаємо, у січні 15-річний одесит загинув через удар струмом, коли виліз на вантажний вагон на залізничній станції Одеса-Сортувальна. Тіло загиблого упізнала його мати.