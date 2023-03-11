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На Київщині розваги підлітків на залізниці призвели до трагедії: подробиці

11 березня 2023 16:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Один із хлопців загинув на місці
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У місті Вишневе на Київщині двоє підлітків залізли на дах товарного потяга, щоб зробити фото. Хлопців уразило струмом. Один з них загинув на місці. 

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

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Що відомо

"11 березня о 14:43  до рятувальників Бучанського району надійшло повідомлення про те, що у м. Вишневе на залізничному вокзалі, на даху товарного потяга (закритого типу), який знаходився на додатковій колії, двох підлітків 2009 року народження уразило електричним струмом", — розповіли в ДСНС. 

Загинув на залізниці Вишневе

У відомстві зазначають, що внаслідок події один із хлопців загинув на місці, а його товариш отримав опіки обличчя 1-го ступеня та гострий шок. Його госпіталізували. 

"Тіло загиблого підлітка з даху потяга довелося знімати рятувальникам", йдеться у повідомленні. 

Загинув на залізниці Вишневе

Як розповіли працівники залізниці, хлопці намагалися зробити фото на вагонах. 

Нагадаємо, у січні 15-річний одесит загинув через удар струмом, коли виліз на вантажний вагон на залізничній станції Одеса-Сортувальна. Тіло загиблого упізнала його мати.

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