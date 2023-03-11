В Киевской области развлечения подростков на железной дороге привели к трагедии: подробности

Один из подростков погиб на месте

В городе Вишневое на Киевщине два подростка залезли на крышу товарного поезда, чтобы сделать фото. Парней ударило током. Один из них погиб на месте.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Что известно

"11 марта в 14:43 к спасателям Бучанского района поступило сообщение о том, что в г. Вишневое на железнодорожном вокзале, на крыше товарного поезда (закрытого типа), который находился на дополнительном пути, двух подростков 2009 года рождения поразило электрическим током", — рассказали в ГСЧС.

В ведомстве отмечают, что в результате происшествия один из парней погиб на месте, а его товарищ получил ожоги лица 1-й степени и острый шок. Его госпитализировали.

"Тело погибшего подростка с крыши поезда пришлось снимать спасателям", — говорится в сообщении.

Как рассказали работники железной дороги, подростки пытались сделать фото на вагонах.

Напомним, в январе 15-летний одессит погиб из-за удара током, когда вылез на грузовой вагон на железнодорожной станции Одесса-Сортировочная. Тело погибшего узнала его мать.