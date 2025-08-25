Відео
Головна Київ На Київщині семирічний хлопчик застрелив дівчинку — деталі

На Київщині семирічний хлопчик застрелив дівчинку — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 10:33
Семирічний хлопчик застрелив дівчинку на Київщині
Поліціянти на місці вбивства. Фото: Нацполіція

У Київській області семирічний хлопчик застрелив шестирічну дівчинку з батьківської рушниці. Наразі поліція розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого загинула дитина на Бориспільщині.

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

Читайте також:
Вбивство на Київщині
Поліціянти на місці інциденту. Фото: Нацполіція

Семирічний хлопчик застрелив сусідську дівчинку — що відомо

За даними поліції, 23 серпня, близько 16:00 до поліції звернувся заявник із повідомленням про те, що в будинку знайшли 6-річну дівчинку без свідомості, з пораненням руки.

Правоохоронці попередньо встановили, що 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла.

Батька хлопчика правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Бориспільського районного управління поліції Київщини за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Відносно батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї (ст. 166, ст. 264 Кримінального кодексу України).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Раніше ми інформували, що у Дніпрі чоловік під час сварки зі своїм знайомим поранив його ножем.

Також ми повідомляли, що у Черкасах посеред центру міста поліція проводила масштабну операцію через озброєного чоловіка, який стріляв.

зброя діти вбивство Київська область покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
