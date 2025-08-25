Семилетний мальчик застрелил девочку в Киевской области

Полицейские на месте убийства. Фото: Нацполиция

В Киевской области семилетний мальчик застрелил шестилетнюю девочку из родительского ружья. Сейчас полиция расследует обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб ребенок на Бориспольщине.

Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Полицейские на месте инцидента. Фото: Нацполиция

Семилетний мальчик застрелил соседскую девочку — что известно

По данным полиции, 23 августа, около 16:00 в полицию обратился заявитель с сообщением о том, что в доме нашли 6-летнюю девочку без сознания, с ранением руки.

Правоохранители предварительно установили, что 7-летний мальчик вместе с девочкой-соседкой играл в доме, где проживает. Малолетний взял в руки охотничье ружье, принадлежащее его отцу, и произвел выстрел в сторону девочки. От полученных травм ребенок скончался.

Отца мальчика правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Бориспольского районного управления полиции Киевщины по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В отношении отца мальчика начали уголовное производство по фактам злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком и небрежного хранения огнестрельного оружия (ст. 166, ст. 264 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

