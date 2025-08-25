Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине семилетний мальчик застрелил девочку — детали

На Киевщине семилетний мальчик застрелил девочку — детали

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 10:33
Семилетний мальчик застрелил девочку в Киевской области
Полицейские на месте убийства. Фото: Нацполиция

В Киевской области семилетний мальчик застрелил шестилетнюю девочку из родительского ружья. Сейчас полиция расследует обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб ребенок на Бориспольщине.

Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Реклама
Читайте также:
Вбивство на Київщині
Полицейские на месте инцидента. Фото: Нацполиция

Семилетний мальчик застрелил соседскую девочку — что известно

По данным полиции, 23 августа, около 16:00 в полицию обратился заявитель с сообщением о том, что в доме нашли 6-летнюю девочку без сознания, с ранением руки.

Правоохранители предварительно установили, что 7-летний мальчик вместе с девочкой-соседкой играл в доме, где проживает. Малолетний взял в руки охотничье ружье, принадлежащее его отцу, и произвел выстрел в сторону девочки. От полученных травм ребенок скончался.

Отца мальчика правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Бориспольского районного управления полиции Киевщины по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В отношении отца мальчика начали уголовное производство по фактам злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком и небрежного хранения огнестрельного оружия (ст. 166, ст. 264 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее мы информировали, что в Днепре мужчина во время ссоры со своим знакомым ранил его ножом.

Также мы сообщали, что в Черкассах посреди центра города полиция проводила масштабную операцию из-за вооруженного мужчины, который стрелял.

оружие дети убийство Киевская область наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации