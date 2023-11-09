На Київщині сільський голова "заробив" 2,5 млн грн на закупівлях одягу для військових

Сільському голові повідомили про підозру. Фото: скриншот

На Київщині сільського голову підозрюють у махінаціях під час закупівель зимового одягу для добровольців. Він завдав державі збитків на 2,5 млн грн.

Про це повідомили у Національній поліції.

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Наприкінці 2022 року одна з громад Обухівського району провела тендер на придбання індивідуального спорядження для добровольців обласної територіальної громади. Згідно з укладеним договором, підрядник мав поставити замовнику зимове військове спорядження, що і було зроблено після проведення необхідних розрахунків.

Сільському голові повідомили про підозру. Фото: скриншот

"Під час проведення експертизи було встановлено, що товар не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за своїм цільовим призначенням. Постачання одягу відбувалось із порушенням умов договору, а також термінів поставки", — говориться у повідомленні.

Сума завданих бюджету збитків становила 2,5 млн грн, що становить 73% від загальної вартості проведеного тендеру.

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