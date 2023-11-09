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На Київщині сільський голова "заробив" 2,5 млн грн на закупівлях одягу для військових

9 листопада 2023 15:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Київщині сільський голова "заробив" 2,5 млн грн на закупівлях одягу для військових
Сільському голові повідомили про підозру. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Київщині сільського голову підозрюють у махінаціях під час закупівель зимового одягу для добровольців. Він завдав державі збитків на 2,5 млн грн.

Про це повідомили у Національній поліції.

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Наприкінці 2022 року одна з громад Обухівського району провела тендер на придбання індивідуального спорядження для добровольців обласної територіальної громади. Згідно з укладеним договором, підрядник мав поставити замовнику зимове військове спорядження, що і було зроблено після проведення необхідних розрахунків.

закупівлі
Сільському голові повідомили про підозру. Фото: скриншот

"Під час проведення експертизи було встановлено, що товар не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за своїм цільовим призначенням. Постачання одягу відбувалось із порушенням умов договору, а також термінів поставки", — говориться у повідомленні. 

Сума завданих бюджету збитків становила 2,5 млн грн, що становить 73% від загальної вартості проведеного тендеру.

Раніше ми розповідали, що співробітники СБУ та НАБУ ліквідували ще одну корупційну схему одержання грошей за оформлення права власності на землю. До організації оборудки причетний депутат Тернопільської районної ради, який за сумісництвом є заступником керівника місцевої територіальної громади.

Нагадуємо, що в Одесі викрили шахрая, який продавав в Інтернеті неіснуючі гаджети. Горе-бізнесмен "працював" прямо з камери у СІЗО. 

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