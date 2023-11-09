В Киевской области сельский голова "заработал" 2,5 млн грн на закупках одежды для военных

Сельскому голове сообщили о подозрении. Фото: скриншот

В Киевской области сельского голову подозревают в махинациях во время закупок зимней одежды для добровольцев. Он нанес государству ущерб на 2,5 млн грн.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

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В конце 2022 года одна из общин Обуховского района провела тендер на приобретение индивидуального снаряжения для добровольцев областного территориального общества. Согласно заключенному договору, подрядчик должен был поставить заказчику зимнее военное снаряжение, что и было сделано после проведения необходимых расчетов.

Сельскому голове сообщили о подозрении. Фото: скриншот

"При проведении экспертизы было установлено, что товар не отвечает техническим условиям и не может использоваться по своему целевому назначению. Поставка одежды происходила с нарушением условий договора, а также сроков поставки", — говорится в сообщении.

Сумма нанесенного бюджету ущерба составила 2,5 млн грн, что составляет 73% от общей стоимости проведенного тендера.

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