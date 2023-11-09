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В Киевской области сельский голова "заработал" 2,5 млн грн на закупках одежды для военных

9 ноября 2023 15:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киевской области сельский голова "заработал" 2,5 млн грн на закупках одежды для военных
Сельскому голове сообщили о подозрении. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киевской области сельского голову подозревают в махинациях во время закупок зимней одежды для добровольцев. Он нанес государству ущерб на 2,5 млн грн.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

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В конце 2022 года одна из общин Обуховского района провела тендер на приобретение индивидуального снаряжения для добровольцев областного территориального общества. Согласно заключенному договору, подрядчик должен был поставить заказчику зимнее военное снаряжение, что и было сделано после проведения необходимых расчетов.

закупки
Сельскому голове сообщили о подозрении. Фото: скриншот

"При проведении экспертизы было установлено, что товар не отвечает техническим условиям и не может использоваться по своему целевому назначению. Поставка одежды происходила с нарушением условий договора, а также сроков поставки", — говорится в сообщении.

Сумма нанесенного бюджету ущерба составила 2,5 млн грн, что составляет 73% от общей стоимости проведенного тендера.

Ранее мы говорили, что сотрудники СБУ и НАБУ ликвидировали еще одну коррупционную схему получения денег за оформление права собственности на землю. К организации сделки причастен депутат Тернопольского районного совета, по совместительству являющийся заместителем руководителя местного территориального общества.

Напоминаем, что в Одессе разоблачили мошенника, продававшего в Интернете несуществующие гаджеты. Горе-бизнесмен "работал" прямо из камеры в СИЗО.

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