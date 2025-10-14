Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині скасували екстрені відключення світла — ДТЕК

На Київщині скасували екстрені відключення світла — ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 19:38
ДТЕК повідомила про скасування екстрених відключень на Київщині
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: ДТЕК/Telegram

На Київщині тимчасово скасовано екстрені відключення електроенергії, про що повідомили енергетики компанії ДТЕК. Водночас фахівці закликали громадян залишатися уважними до оновлень, адже графік може змінюватися залежно від стану енергосистеми.

Про це повідомила ДТЕК у вівторок, 14 жовтня.

Реклама
Читайте також:

На Київщині скасували екстрені відключення електроенергії

Компанія ДТЕК повідомила, що екстрені вимкнення світла на території Київської області наразі скасовані. Енергопостачання здійснюється у штатному режимі, а всі споживачі підключені до мережі. У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі стабілізувалася, однак за необхідності відключення можуть бути відновлені.

На Київщині скасували екстрені відключення світла — ДТЕК - фото 1
Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот

"Київщина: екстрені відключення світла скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — повідомила компанія.

ДТЕК закликала мешканців Київщини підписатися на офіційний Telegram-канал, щоб отримувати актуальну інформацію про стан енергосистеми та можливі зміни графіків. 

Нагадаємо, що ввечері 14 жовтня в кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів, які ускладнили роботу енергосистеми.

Раніше ми також інформували, що в Одесі енергетики розпочали планові роботи з підготовки до опалювального сезону.

Київ електроенергія Київська область ДТЕК енергосистема
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації