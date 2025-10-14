ДТЕК повідомила про скасування екстрених відключень на Київщині

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: ДТЕК/Telegram

На Київщині тимчасово скасовано екстрені відключення електроенергії, про що повідомили енергетики компанії ДТЕК. Водночас фахівці закликали громадян залишатися уважними до оновлень, адже графік може змінюватися залежно від стану енергосистеми.

Про це повідомила ДТЕК у вівторок, 14 жовтня.

На Київщині скасували екстрені відключення електроенергії

Компанія ДТЕК повідомила, що екстрені вимкнення світла на території Київської області наразі скасовані. Енергопостачання здійснюється у штатному режимі, а всі споживачі підключені до мережі. У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі стабілізувалася, однак за необхідності відключення можуть бути відновлені.

Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот

"Київщина: екстрені відключення світла скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — повідомила компанія.

ДТЕК закликала мешканців Київщини підписатися на офіційний Telegram-канал, щоб отримувати актуальну інформацію про стан енергосистеми та можливі зміни графіків.

Нагадаємо, що ввечері 14 жовтня в кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів, які ускладнили роботу енергосистеми.

Раніше ми також інформували, що в Одесі енергетики розпочали планові роботи з підготовки до опалювального сезону.