Главная Киев На Киевщине отменили экстренные отключения света — ДТЭК

На Киевщине отменили экстренные отключения света — ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 19:38
ДТЭК сообщила об отмене экстренных отключений на Киевщине
Ликвидация последствий обстрела. Фото иллюстративное: ДТЭК/Telegram

На Киевщине временно отменены экстренные отключения электроэнергии, о чем сообщили энергетики компании ДТЭК. В то же время специалисты призвали граждан оставаться внимательными к обновлениям, ведь график может меняться в зависимости от состояния энергосистемы.

Об этом сообщила ДТЭК во вторник, 14 октября.

Реклама
Читайте также:

На Киевщине отменили экстренные отключения электроэнергии

Компания ДТЭК сообщила, что экстренные отключения света на территории Киевской области пока отменены. Энергоснабжение осуществляется в штатном режиме, а все потребители подключены к сети. В компании отметили, что ситуация в энергосистеме стабилизировалась, однако при необходимости отключения могут быть восстановлены.

На Київщині скасували екстрені відключення світла — ДТЕК - фото 1
Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот

"Киевщина: экстренные отключения света отменены. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — сообщила компания.

ДТЭК призвала жителей Киевщины подписаться на официальный Telegram-канал, чтобы получать актуальную информацию о состоянии энергосистемы и возможных изменениях графиков.

Напомним, что вечером 14 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов, которые осложнили работу энергосистемы.

Ранее мы также информировали, что в Одессе энергетики начали плановые работы по подготовке к отопительному сезону.

Киев электроэнергия Киевская область ДТЭК энергосистема
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
