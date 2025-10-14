ДТЭК сообщила об отмене экстренных отключений на Киевщине

На Киевщине отменили экстренные отключения света — ДТЭК
На Киевщине временно отменены экстренные отключения электроэнергии, о чем сообщили энергетики компании ДТЭК. В то же время специалисты призвали граждан оставаться внимательными к обновлениям, ведь график может меняться в зависимости от состояния энергосистемы.
Об этом сообщила ДТЭК во вторник, 14 октября.
На Киевщине отменили экстренные отключения электроэнергии
Компания ДТЭК сообщила, что экстренные отключения света на территории Киевской области пока отменены. Энергоснабжение осуществляется в штатном режиме, а все потребители подключены к сети. В компании отметили, что ситуация в энергосистеме стабилизировалась, однако при необходимости отключения могут быть восстановлены.
"Киевщина: экстренные отключения света отменены. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — сообщила компания.
ДТЭК призвала жителей Киевщины подписаться на официальный Telegram-канал, чтобы получать актуальную информацию о состоянии энергосистемы и возможных изменениях графиков.
Напомним, что вечером 14 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов, которые осложнили работу энергосистемы.
Ранее мы также информировали, что в Одессе энергетики начали плановые работы по подготовке к отопительному сезону.
