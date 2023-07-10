На Київщині сталась серйозна ДТП: що відомо

Дорожній знак аварійки. Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 10 липня, по Новообухівській трасі сталася ДТП. Аварія відбулась о 7 ранку.

Про це повідомляє місцевий столичний телеканал "Київ".

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ДТП по Новообухівській трас

Зазначається, що водійка не впоралась з керуванням автівки і втаранилась у відбійник. Усередині транспортного засобу перебували ще четверо людей.

У Київській області по Новообухівській трасі сталась серйозна ДТП. Фото: телеканал "Київ"

На місце одразу прибула "швидка допомога".

"Матір водійки вже після ДТП пройшла обстеження в лікарні і виявили забій руки. Аварія сталася о 7 ранку, тільки об 11:20 авто евакуювали", — йдеться в повідомленні.

У Київській області по Новообухівській трасі сталась серйозна ДТП. Фото: телеканал "Київ"

нагадаймо, раніше ми писали, що в Київській області поблизу Макарова нетверезий водій зіткнувся з деревом. В його автомобілі було ще шість пасажирів. Загинула дитина.