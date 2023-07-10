Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области произошло серьезное ДТП: что известно arrow

В Киевской области произошло серьезное ДТП: что известно

10 июля 2023 13:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области произошло серьезное ДТП: что известно
Дорожный знак аварийки. Фото: Википедия
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 10 июля, по Новообуховской трассе произошло ДТП. Авария произошла в 7 утра.

Об этом сообщает местный столичный телеканал "Киев".

Читайте также:

ДТП по Новообуховской трассе

Отмечается, что водитель не справилась с управлением автомобиля и уставилась в отбойник. Внутри транспортного средства находились еще четыре человека.

 

В Киевской области по Новообуховской трассе произошло серьезное ДТП. Фото: телеканал "Киев"

На место сразу прибыла скорая помощь.

"Мать водитель уже после ДТП прошла обследование в больнице и обнаружили ушиб руки. Авария произошла в 7 утра, только в 11:20 авто эвакуировали", — говорится в сообщении.

 

В Киевской области по Новообуховской трассе произошло серьезное ДТП. Фото: телеканал "Киев"

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области близ Макарова нетрезвый водитель столкнулся с деревом. В его автомобиле было еще шесть пассажиров. Погиб ребенок.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз