В Киевской области произошло серьезное ДТП: что известно
Сегодня, 10 июля, по Новообуховской трассе произошло ДТП. Авария произошла в 7 утра.
Об этом сообщает местный столичный телеканал "Киев".
ДТП по Новообуховской трассе
Отмечается, что водитель не справилась с управлением автомобиля и уставилась в отбойник. Внутри транспортного средства находились еще четыре человека.
На место сразу прибыла скорая помощь.
"Мать водитель уже после ДТП прошла обследование в больнице и обнаружили ушиб руки. Авария произошла в 7 утра, только в 11:20 авто эвакуировали", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области близ Макарова нетрезвый водитель столкнулся с деревом. В его автомобиле было еще шесть пассажиров. Погиб ребенок.