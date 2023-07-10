В Киевской области произошло серьезное ДТП: что известно

Дорожный знак аварийки. Фото: Википедия

Сегодня, 10 июля, по Новообуховской трассе произошло ДТП. Авария произошла в 7 утра.

Об этом сообщает местный столичный телеканал "Киев".

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ДТП по Новообуховской трассе

Отмечается, что водитель не справилась с управлением автомобиля и уставилась в отбойник. Внутри транспортного средства находились еще четыре человека.

В Киевской области по Новообуховской трассе произошло серьезное ДТП. Фото: телеканал "Киев"

На место сразу прибыла скорая помощь.

"Мать водитель уже после ДТП прошла обследование в больнице и обнаружили ушиб руки. Авария произошла в 7 утра, только в 11:20 авто эвакуировали", — говорится в сообщении.

В Киевской области по Новообуховской трассе произошло серьезное ДТП. Фото: телеканал "Киев"

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области близ Макарова нетрезвый водитель столкнулся с деревом. В его автомобиле было еще шесть пассажиров. Погиб ребенок.