На Київщині сталася ДТП, є постраждала

Авто, яке наїхало на жінку. Фото: Поліція Київщини

У Броварах, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода сьогодні, 18 грудня. Водій автомобіля збив жінку, яка перетинала дорогу.

Про це повідомили в поліції Київщини.

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Що відомо про ДТП у Броварах

Сьогодні у Броварах на вул. Київській сталася аварія, внаслідок якої постраждала жінка. Поліція отримала повідомлення про автопригоду о 07:35 ранку.

"За попередньою інформацією, водій автівки "Volkswagen" не помітив жінку, яка перетинала проїжджу частину та скоїв на неї наїзд", — зазначили в поліції.

Наразі відомо, що потерпілій 54 роки і одразу ж після ДТП її госпіталізували до лікарні.

Зараз на місці аварії працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини ДТП. Через автопригоду утворився затор. Відповідно на виїзді з Броварів у бік Києва рух транспорту ускладнений.

Авто, яке наїхало на жінку. Фото: телеграм-канал Трибуна — Бровари

Повідомлення про ДТП. Фото: скриншот допису поліції

Нагадаємо, 16 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода на в'їзді в Бровари. Відомо, що зіткнулися чотири автомобілі.

Додамо, в Одеській області на лаву підсудних відправили правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на жінку та втік з місця злочину разом із дружиною.