На Київщині сталася ДТП, є постраждала
У Броварах, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода сьогодні, 18 грудня. Водій автомобіля збив жінку, яка перетинала дорогу.
Про це повідомили в поліції Київщини.
Що відомо про ДТП у Броварах
Сьогодні у Броварах на вул. Київській сталася аварія, внаслідок якої постраждала жінка. Поліція отримала повідомлення про автопригоду о 07:35 ранку.
"За попередньою інформацією, водій автівки "Volkswagen" не помітив жінку, яка перетинала проїжджу частину та скоїв на неї наїзд", — зазначили в поліції.
Наразі відомо, що потерпілій 54 роки і одразу ж після ДТП її госпіталізували до лікарні.
Зараз на місці аварії працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини ДТП. Через автопригоду утворився затор. Відповідно на виїзді з Броварів у бік Києва рух транспорту ускладнений.
Нагадаємо, 16 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода на в'їзді в Бровари. Відомо, що зіткнулися чотири автомобілі.
Додамо, в Одеській області на лаву підсудних відправили правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на жінку та втік з місця злочину разом із дружиною.
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