Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині сталася ДТП, є постраждала arrow

На Київщині сталася ДТП, є постраждала

18 грудня 2023 10:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Київщині сталася ДТП, є постраждала
Авто, яке наїхало на жінку. Фото: Поліція Київщини
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Броварах, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода сьогодні, 18 грудня. Водій автомобіля збив жінку, яка перетинала дорогу.

Про це повідомили в поліції Київщини.

Читайте також:

Що відомо про ДТП у Броварах

Сьогодні у Броварах на вул. Київській сталася аварія, внаслідок якої постраждала жінка. Поліція отримала повідомлення про автопригоду о 07:35 ранку.

"За попередньою інформацією, водій автівки "Volkswagen" не помітив жінку, яка перетинала проїжджу частину та скоїв на неї наїзд", — зазначили в поліції.

Наразі відомо, що потерпілій 54 роки і одразу ж після ДТП її госпіталізували до лікарні. 

Зараз на місці аварії працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини ДТП. Через автопригоду утворився затор. Відповідно на виїзді з Броварів у бік Києва рух транспорту ускладнений.

Авто, яке наїхало на жінку
Авто, яке наїхало на жінку. Фото: телеграм-канал Трибуна — Бровари
Повідомлення про ДТП
Повідомлення про ДТП. Фото: скриншот допису поліції

Нагадаємо, 16 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода на в'їзді в Бровари. Відомо, що зіткнулися чотири автомобілі.

Додамо, в Одеській області на лаву підсудних відправили правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на жінку та втік з місця злочину разом із дружиною.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Актуальне по темі