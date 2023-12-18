Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow На Киевщине произошло ДТП, есть пострадавшая arrow

На Киевщине произошло ДТП, есть пострадавшая

18 декабря 2023 10:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Киевщине произошло ДТП, есть пострадавшая
Авто, наехавшее на женщину. Фото: Полиция Киевщины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Броварах, что в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, сегодня, 18 декабря. Водитель автомобиля сбил женщину, которая пересекала дорогу.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Читайте также:

Что известно о ДТП в Броварах

Сегодня в Броварах по ул. Киевской произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Полиция получила сообщение о ДТП в 07:35 утра.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Volkswagen" не заметил женщину, которая пересекала проезжую часть и совершил на нее наезд", — отметили в полиции.

Известно, что пострадавшей 54 года и сразу же после ДТП ее госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители, выясняющие все обстоятельства ДТП. Из-за автопроисшествия образовалась пробка. Соответственно, на выезде из Броваров в сторону Киева движение транспорта затруднено.

Авто, которое наехало на женщину
Авто, наехавшее на женщину. Фото: телеграмм-канал Трибуна — Бровары
Сообщение о ДТП
Уведомление о ДТП. Фото: скриншот сообщения полиции

Напомним, 16 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие на въезде в Бровары. Известно, что столкнулись четыре автомобиля.

Добавим, в Одесской области на скамью подсудимых отправили правоохранителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на женщину и скрылся с места преступления вместе с женой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме