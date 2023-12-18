На Киевщине произошло ДТП, есть пострадавшая
В Броварах, что в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, сегодня, 18 декабря. Водитель автомобиля сбил женщину, которая пересекала дорогу.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Что известно о ДТП в Броварах
Сегодня в Броварах по ул. Киевской произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Полиция получила сообщение о ДТП в 07:35 утра.
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Volkswagen" не заметил женщину, которая пересекала проезжую часть и совершил на нее наезд", — отметили в полиции.
Известно, что пострадавшей 54 года и сразу же после ДТП ее госпитализировали в больницу.
Сейчас на месте аварии работают правоохранители, выясняющие все обстоятельства ДТП. Из-за автопроисшествия образовалась пробка. Соответственно, на выезде из Броваров в сторону Киева движение транспорта затруднено.
Напомним, 16 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие на въезде в Бровары. Известно, что столкнулись четыре автомобиля.
Добавим, в Одесской области на скамью подсудимых отправили правоохранителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на женщину и скрылся с места преступления вместе с женой.
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