На Киевщине произошло ДТП, есть пострадавшая

Авто, наехавшее на женщину. Фото: Полиция Киевщины

В Броварах, что в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, сегодня, 18 декабря. Водитель автомобиля сбил женщину, которая пересекала дорогу.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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Что известно о ДТП в Броварах

Сегодня в Броварах по ул. Киевской произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Полиция получила сообщение о ДТП в 07:35 утра.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Volkswagen" не заметил женщину, которая пересекала проезжую часть и совершил на нее наезд", — отметили в полиции.

Известно, что пострадавшей 54 года и сразу же после ДТП ее госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители, выясняющие все обстоятельства ДТП. Из-за автопроисшествия образовалась пробка. Соответственно, на выезде из Броваров в сторону Киева движение транспорта затруднено.

Авто, наехавшее на женщину. Фото: телеграмм-канал Трибуна — Бровары

Уведомление о ДТП. Фото: скриншот сообщения полиции

Напомним, 16 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие на въезде в Бровары. Известно, что столкнулись четыре автомобиля.

Добавим, в Одесской области на скамью подсудимых отправили правоохранителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на женщину и скрылся с места преступления вместе с женой.