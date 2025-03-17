На Київщині автомобіль зіткнувся з маршруткою 

Наслідки ДТП на Київщині. Фото: Поліція Київщини/Facebook

Сьогодні вранці, 17 березня, у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої є постраждалі. За інформацією поліції, автомобіль Mitsubishi зіштовхнувся з маршруткою.

Про це інформує пресслужба Поліції Київської області.

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Зазначається, що наразі поліція Київщини встановлює обставини ДТП на Бучанщині, внаслідок якої травмовані люди. Сьогодні, 17 березня близько 8:00 години, на одній з доріг у місті Вишневе трапилася аварія.

Правоохоронці встановили, що відбулось зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою, внаслідок чого остання перекинулася. За попередньою інформацією постраждало п'ять пасажирів маршрутного таксі, яких госпіталізовано до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

На місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції. Надалі буде надано правову кваліфікацію вказаної події згідно з чинним законодавством.

Скриншот повідомлення Поліції Київщини

Нагадаємо, що нещодавно військовий в Одеській області вночі виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншою автівкою, водій якої через ДТП отримав чисельні травми. Потерпілий подав позов до суду — тепер службовець має сплатити штраф та позбавився прав на один рік.

Крім того, 7 березня в одному з районів Києва сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула одна людина. Винуватцю аварії повідомили про підозру, йому загрожує ув’язнення.