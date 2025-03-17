На Киевщине автомобиль столкнулся с маршруткой в Киевской области

На Киевщине произошло ДТП с участием маршрутки — пострадали люди
Сегодня утром, 17 марта, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие. По информации полиции, автомобиль Mitsubishi столкнулся с маршруткой.
Об этом информирует пресс-служба Полиции Киевской области.
На Киевщине автомобиль столкнулся с маршруткой
Отмечается, что сейчас полиция Киевской области устанавливает обстоятельства ДТП на Бучанщине, в результате которого травмированы люди. Сегодня, 17 марта около 8:00 часов, на одной из дорог в городе Вишневое случилась авария.
Правоохранители установили, что произошло столкновение между автомобилем Mitsubishi и маршруткой, в результате чего последняя перевернулась. По предварительной информации пострадали пять пассажиров маршрутного такси, которые госпитализированы в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.
На месте происшествия работают правоохранители Бучанского управления полиции. В дальнейшем будет предоставлена правовая квалификация указанного события согласно действующему законодательству.
Напомним, что недавно военный в Одесской области ночью выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, водитель которой из-за ДТП получил многочисленные травмы. Пострадавший подал иск в суд — теперь служащий должен заплатить штраф и лишился прав на один год.
Кроме того, 7 марта в одном из районов Киева произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек. Виновнику аварии сообщили о подозрении, ему грозит заключение.
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