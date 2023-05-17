На Київщині стався вибух газу у багатоповерхівці, постраждала жінка

Взірваний газовий балон на Київщині. Фото: ДСНС

На Київщині пролунав вибух через несправність газового обладнання. Інцидент стався у селищі Коцюбинське.

Про це інформує начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Вибух на Київщині

Зазначається, що селищі Коцюбинське Київської області 45-річна жінка підійшла до газової плити для того, щоб підігріти їжу. Коли намагалась підпалити газ відбувся вибух.

Внаслідок трагедії українка отримала травму голови, опіки обличчя, рук та ніг. У цей час в сусідній кімнаті спала 14-річна донька потерпілої. Вона не постраждала.

У квартирі знищене вікно на балконі, пошкоджено міжкімнатні стіни по всій площі, вхідні двері.

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки слідчі Київщини розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" опублікували відомості про розподіл природного газу. Там пояснили, чому українці можуть отримувати "неправильні" платіжки.