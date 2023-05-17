В Киевской области произошел взрыв газа в многоэтажке, пострадала женщина
В Киевской области раздался взрыв из-за неисправности газового оборудования. Инцидент произошел в поселке Коцюбинское.
Об этом информирует начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
Взрыв на Киевщине
Отмечается, что поселке Коцюбинское в Киевской области 45-летняя женщина подошла к газовой плите для того, чтобы подогреть пищу. Когда пыталась поджечь газ, произошел взрыв.
В результате трагедии украинка получила травму головы, ожоги лица, рук и ног. В это время в соседней комнате спала 14-летняя дочь потерпевшей. Она не пострадала.
В квартире уничтожено окно на балконе, повреждены межкомнатные стены по всей площади, входная дверь.
По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, следователи Киевщины начали досудебное расследование.
Напомним, что в газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" опубликовали сведения о распределении природного газа. Там объяснили, почему украинцы могут получать "неправильные" платежки.