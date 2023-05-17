В Киевской области произошел взрыв газа в многоэтажке, пострадала женщина

Взорванный газовый баллон в Киевской области. Фото: ГСЧС

В Киевской области раздался взрыв из-за неисправности газового оборудования. Инцидент произошел в поселке Коцюбинское.

Об этом информирует начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

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Отмечается, что поселке Коцюбинское в Киевской области 45-летняя женщина подошла к газовой плите для того, чтобы подогреть пищу. Когда пыталась поджечь газ, произошел взрыв.

В результате трагедии украинка получила травму головы, ожоги лица, рук и ног. В это время в соседней комнате спала 14-летняя дочь потерпевшей. Она не пострадала.

В квартире уничтожено окно на балконе, повреждены межкомнатные стены по всей площади, входная дверь.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, следователи Киевщины начали досудебное расследование.

Напомним, что в газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" опубликовали сведения о распределении природного газа. Там объяснили, почему украинцы могут получать "неправильные" платежки.