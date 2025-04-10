У Київській області покарали в суді чоловіка який ґвалтував свою онуку

Поліція читає щоденник постраждалої. Фото: скриншот

Обухівський районний суд Київської області визнав винним 57-річного чоловіка у зґвалтуванні 13-річної онуки. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

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Як повідомила поліція Київської області, повідомлення про злочин надійшло 14 серпня 2023 року. До правоохоронців звернулася сама дівчина, надавши відеофайли, які таємно записала, аби довести насильство з боку діда. Зловмисник користувався можливістю залишатися з дитиною наодинці, щоб чинити сексуальні дії.

Під час обшуку в його помешканні поліцейські виявили низку доказів. Вони знайшли щоденник дитини, де вона описувала всі події.

"Слідчі Обухівського управління поліції Київщини завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду за фактом розбещення та зґвалтування (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України). Наразі, вироком Обухівського районного суду Київської області чоловіка засуджено на 15 років позбавлення волі", — повідомили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, в Одеській області судили чоловіка, якого обвинувачували у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

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