В Киевской области наказали в суде мужчину который насиловал свою внучку

Полиция читает дневник пострадавшей. Фото: скриншот

Обуховский районный суд Киевской области признал виновным 57-летнего мужчину в изнасиловании 13-летней внучки. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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Потерпевшая сама обратилась в полицию и предоставила доказательства

Как сообщила полиция Киевской области, сообщение о преступлении поступило 14 августа 2023 года. К правоохранителям обратилась сама девушка, предоставив видеофайлы, которые тайно записала, чтобы доказать насилие со стороны деда. Злоумышленник пользовался возможностью оставаться с ребенком наедине, чтобы совершать сексуальные действия.

Во время обыска в его доме полицейские обнаружили ряд доказательств. Они нашли дневник ребенка, где она описывала все события.

"Следователи Обуховского управления полиции Киевской области завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд по факту развращения и изнасилования (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Сейчас приговором Обуховского районного суда Киевской области мужчина осужден на 15 лет лишения свободы", — сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, которого обвиняли в изнасиловании 13-летней девочки.

Также во Львове наказали водителя маршрутки, который насмерть сбил женщину.