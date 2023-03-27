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На Київщині суддя отримав майже дев'ять років в'язниці за хабар: деталі

27 березня 2023 20:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Суддя Баришівського районного суду Київської області Олександр Лисюк
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вищий антикорупційний суд призначив покарання у вигляді 8,5 років позбавлення волі для судді Баришівського райсуду, що на Київщині, якого було визнано винним в отриманні 2,5 тис. дол. хабаря.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Окрім 8,5 років ув’язнення, його також позбавили права обіймати певні посади на три роки (після відбуття ув’язнення) та конфіскували все майно.

Що відомо

За версією обвинувачення, гроші передавалися як частина неправомірної вигоди за ухвалення потрібних рішень у двох цивільних справах: 

  • в першій йшлося про стягнення 11 млн грн. За задоволення заяви про забезпечення позову суддя попрохав дві тисячі доларів, а прискорений розгляд і позитивне рішення у справі нібито оцінив у 500 тис. грн;
  • в другій справі йшлося про стягнення 1,3 млн грн.

Заявник, який був представником однієї зі сторін у цивільній справі, розповів, що суддя Лисюк запитав у нього: "Скільки ти береш собі?". Той відповів, що бере приблизно 5%, тобто 2,5 тисячі доларів. На що суддя Лисюк сказав: "Ну то і мені так само, а ще краще 3". 

За словами заявника, у день передачі коштів суддя був збентеженим, постійно озирався, ніби відчував, що щось не так. Заявник передав Лисюку 2,5 тис. доларів: 2 тис. за заяву про забезпечення позову і 500 доларів як частину хабаря за рішення у справі на 1,3 млн грн. Пізніше їх знайшли на подвір’ї суду, під лінолеумом, яким прикрили каналізаційний люк. На суді Святненко також говорив, що Лисюк у своєму суді "цар і бог, який все вирішує, на все впливає". 

Нагадаємо, нещодавно суд ухвалив вирок колишньому посадовцю Міноборони України за хабарництво

Суд визнав винним обвинуваченого у пропозиції неправомірної вигоди у розмірі 24 млн грн за позитивний аудит об'єкта спеціального призначення "Фортець" — "Єдиного центру безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України".

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