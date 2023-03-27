В Киевской области судья получил почти девять лет тюрьмы за взятку: детали

Судья Барышевского районного суда Киевской области Александр Лысюк

Высший антикоррупционный суд назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы для судьи Барышевского райсуда Киевской области, который был признан виновным в получении 2,5 тыс. дол. взятки.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Кроме 8,5 лет тюрьмы, его также лишили права занимать определенные должности на три года (после отбытия заключения) и конфисковали все имущество.

Что известно

По версии обвинения, деньги передавались как часть неправомерной выгоды за принятие нужных решений по двум гражданским делам:

в первой речь шла о взыскании 11 млн. грн. За удовлетворение заявления об обеспечении иска судья попросил две тысячи долларов, а ускоренное рассмотрение и положительное решение по делу якобы оценил в 500 тыс. грн;

по второму делу речь шла о взыскании 1,3 млн. грн.

Заявитель, который был представителем одной из сторон по гражданскому делу, рассказал, что судья Лысюк спросил его: "Сколько ты берешь себе?" . Тот ответил, что берет примерно 5%, то есть 2,5 тысячи долларов. На что судья Лысюк сказал: "Ну и мне так же, а еще лучше 3".

По словам заявителя, в день передачи средств судья был смущен, постоянно оглядывался, будто чувствовал, что что-то не так. Заявитель передал Лысюку 2,5 тыс. долларов: 2 тыс. за заявление об обеспечении иска и 500 долларов в качестве части взятки за решение по делу на 1,3 млн. грн. Позже их обнаружили во дворе суда, под линолеумом, которым прикрыли канализационный люк. На суде Святненко также говорил, что Лысюк в своем суде "царь и бог, все решающий, на все влияет".

Напомним, недавно суд вынес приговор бывшему должностному лицу Минобороны Украины за взяточничество.

Суд признал виновным обвиняемого в предложении неправомерной выгоды в размере 24 млн. грн за положительный аудит объекта специального назначения "Фортець" — "Единого центра безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины".