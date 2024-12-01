На Київщині ґвалтівник чотирирічної дитини сів у в'язницю

На Київщині судили чоловіка за розбещення чотирирічної дівчинки
У Київській області судили чоловіка, який вчинив сексуальне насилля над чотирирічною дівчинкою. Це сталося у травні минулого року в місті Бровари.
Про це повідомила пресслужба Поліції Київщини у неділю, 1 грудня.
Зґвалтував дитину
У травні 2023 року матір дівчинки попросила знайому наглянути за дитиною під час її відсутності. У квартирі подруги над нею вчинив сексуальне насильство гість родини, який виявився раніше судимим 48-річним уродженцем Бердянська.
Правоохоронці затримали його та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру та скерували справу до суду.
Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні дитини та призначив 12 років позбавлення волі.
Раніше в ООН повідомили статистику випадків сексуального насилля за період повномасштабної війни.
А на Одещині винесли вирок чоловіку, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика.
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