На Київщині ґвалтівник чотирирічної дитини сів у в'язницю

Затриманий. Фото: Нацполіція

У Київській області судили чоловіка, який вчинив сексуальне насилля над чотирирічною дівчинкою. Це сталося у травні минулого року в місті Бровари.

Про це повідомила пресслужба Поліції Київщини у неділю, 1 грудня.

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Зґвалтував дитину

У травні 2023 року матір дівчинки попросила знайому наглянути за дитиною під час її відсутності. У квартирі подруги над нею вчинив сексуальне насильство гість родини, який виявився раніше судимим 48-річним уродженцем Бердянська.

Правоохоронці затримали його та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру та скерували справу до суду.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні дитини та призначив 12 років позбавлення волі.

Раніше в ООН повідомили статистику випадків сексуального насилля за період повномасштабної війни.

А на Одещині винесли вирок чоловіку, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика.