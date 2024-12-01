На Киевщине насильник четырехлетнего ребенка сел в тюрьму

Задержанный. Фото: Нацполиция

В Киевской области судили мужчину, совершившего сексуальное насилие над четырехлетней девочкой. Это произошло в мае прошлого года в городе Бровары.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевщины в воскресенье, 1 декабря.

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Изнасиловал ребенка

В мае 2023 года мать девочки попросила знакомую присмотреть за ребенком в ее отсутствие. В квартире подруги над ней совершил сексуальное насилие гость семьи, который оказался ранее судимым 48-летним уроженцем Бердянска.

Правоохранители задержали его и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении и направили дело в суд.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании ребенка и назначил 12 лет лишения свободы.

Ранее ООН сообщили статистику случаев сексуального насилия за период полномасштабной войны.

А в Одесской области вынесли приговор мужчине, который пытался изнасиловать 12-летнего мальчика.