На Киевщине насильник четырехлетнего ребенка сел в тюрьму

На Киевщине судили мужчину за развращение четырехлетней девочки
В Киевской области судили мужчину, совершившего сексуальное насилие над четырехлетней девочкой. Это произошло в мае прошлого года в городе Бровары.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевщины в воскресенье, 1 декабря.
Изнасиловал ребенка
В мае 2023 года мать девочки попросила знакомую присмотреть за ребенком в ее отсутствие. В квартире подруги над ней совершил сексуальное насилие гость семьи, который оказался ранее судимым 48-летним уроженцем Бердянска.
Правоохранители задержали его и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении и направили дело в суд.
Суд признал мужчину виновным в изнасиловании ребенка и назначил 12 лет лишения свободы.
Ранее ООН сообщили статистику случаев сексуального насилия за период полномасштабной войны.
А в Одесской области вынесли приговор мужчине, который пытался изнасиловать 12-летнего мальчика.
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